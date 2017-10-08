Эрдоган обвинил Запад в поддержке террористов

АНКАРА, 8 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Западные страны оказывают поддержку террористическим группировкам ИГ и "Аль-Каида" (запрещены в РФ), запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"ИГ*, "Аль-Каида*", РПК — за всеми этими организациями вы увидите тень Запада. Все они находят убежище на Западе. Где FETO? Тоже на Западе. Они получают очень серьезную материальную поддержку", — заявил президент Эрдоган в воскресенье, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития в городе Афьон.

Трансляцию вел телеканал NTV.

*Террористические организации, запрещенные в России.