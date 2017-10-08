Актер Пашинин заявил, что ВСУ скатываются в "крепостную советскую армию"

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Актер Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе в одном из украинских добровольческих батальонов, в интервью "Обозревателю" раскритиковал украинскую армию.

Пашинин заявил, что не вступил бы в украинскую армию даже в том случае, если бы на него оказывалось давление. Он пояснил, что обстановка в добровольческих батальонах сильно отличается от ситуации в ВСУ, которые, по его словам, превращаются в "крепостную советскую армию".

"И дело не в форме, хоть наряди ты их в золотые галуны и ботфорты", — добавил Пашинин.

Анатолий Пашинин, известный своими ролями в фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", а также во многих сериалах, в конце августа сообщил о том, что вступил в добровольческий батальон. В интервью он заявлял, что в Донбассе "не выполняет долг", а "кайф ловит". Возвращаться в Россию актер не планирует.