Филиппины выдадут США обвиняемого в подготовке терактов в Нью-Йорке

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Филиппины экстрадируют в США обвиняемого в подготовке террористических актов в Нью-Йорке, сообщает издание Philippine Daily Inquirer со ссылкой на минюст.

"Это означает, что мы должны начать процедуру экстрадиции, о которой было запрошено", — заявил министр юстиции Виталиано Агирре.

В отношении Рассела Салика на Филиппинах ведется собственное расследование, он подозревается в причастности к похищению шести человек и убийству еще двоих при нападении на лесопилку в апреле.

Минюст США в пятницу сообщил, что трое граждан США, Канады и Филиппин обвиняются в попытке организации теракта в Нью-Йорке летом 2016 года. Предполагается, что они планировали теракты в метро, взрыв на знаменитой Тайм Сквер и стрельбу на концертах во время священного месяца Рамадан в 2016 году. Обвиняемые готовили теракты "во имя ИГ*".

По версии следствия, 37-летний гражданин Филиппин Рассел Салик осуществлял перевод средств с Филиппин в США для финансирования планируемых терактов. Салик ранее был арестован на Филиппинах.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.