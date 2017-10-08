Мэй прокомментировала возможность отставки Джонсона

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Британский премьер-министр Тереза Мэй рассматривает возможность в ближайшее время осуществить перестановку в кабинете министров, в рамках которой министр иностранных дел страны Борис Джонсон может лишиться своего поста, сообщает газета Times, беседовавшая с премьером.
"Прятки от вызовов никогда не были в моем стиле, я и сейчас не собираюсь делать это. Я – премьер-министр, и часть моей работы – убедиться в том, что в моем кабинете всегда работают лучшие люди", — сказала Мэй в ответ на вопрос журналиста о судьбе Джонсона.
По данным источников издания в Консервативной партии, Мэй планирует провести перестановки после заседания Европейского совета, которое пройдет 19-20 октября.
В интервью газете Мэй также призналась, что переживает "неприятные" времена, однако сдаваться не собирается. "Я очень целеустремленный человек. Я не тот, кто сдается", — подчеркнула она.
Выступление британского премьера на съезде Консервативной партии в Манчестере 4 сентября было ненадолго прервано появлением в первых рядах зала мужчины, пытавшегося вручить премьеру анкету P45, заполняемую при увольнении. Мужчина, которого быстро сопроводили к выходу сотрудники охраны, назвался Саймоном Брэдшоу, однако это был комик и пранкер Ли Нельсон.