Эрдоган посетит Сербию с официальным визитом 9-11 октября

АНКАРА, 7 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган нанесет официальный визит в Сербию 9-11 октября, сообщила пресс-служба турецкого лидера в субботу.

"Президент Тайип Эрдоган по окончанию визита на Украину посетит 9-11 октября с официальным визитом Сербию по приглашению ее президента Александра Вучича. Во время визита будут подписаны различные соглашения с целью углубления двухсторонних отношений, пройдет турецко-сербский деловой форум", — говорится в сообщении пресс-службы Эрдогана.

Отмечается, что турецкий лидер проведет переговоры с Вучичем и председателем парламента Сербии Майей Гойкович, а также посетит город Нови-Пазар.