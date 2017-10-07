Казахстан отверг обвинения Атамбаева о вмешательстве в дела Киргизии

АСТАНА, 7 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Казахстана считает недопустимыми и провокационными слова президента Киргизии о вмешательстве во внутренние дела страны.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в субботу обвинил власти соседнего Казахстана во вмешательстве во внутренние дела республики, в частности в процесс выборов президента Киргизии, которые пройдут 15 октября.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан в связи с высказываниями президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева от 7 октября 2017 года в адрес руководства Республики Казахстан, распространенными в кыргызских СМИ, заявляет решительный протест и считает их недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В министерстве выразили уверенность, что "безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях президента Киргизии не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами".

"Казахстанская сторона остается приверженной курсу на развитие традиционно братских отношений с кыргызским народом", — заявили в МИД.

Президентский срок Атамбаева заканчивается 1 декабря, и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. Одним из основных соперников кандидата от президентской Социал-демократической партии страны Сооронбая Жээнбекова, которого называют преемником Атамбаева, является экс-премьер страны Омурбек Бабанов.

В конце сентября между Киргизией и Казахстаном произошел дипломатический скандал после встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Бабановым. Бишкек обвинил Астану в попытке "повлиять на выбор народа" и вмешательстве во внутренние дела республики. Со своей стороны власти Казахстана отметили, что Назарбаев также ранее провел аналогичную двустороннюю встречу с Жээнбековым и во время этих встреч казахстанский лидер "не выступал в пользу поддержки какого-либо конкретного кандидата в президенты Кыргызской Республики".