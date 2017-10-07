В Таджикистане ищут шантажиста, выкладывающего фото женщин на порносайты

ДУШАНБЕ, 7 окт — РИА Новости, Лидия Исамова. МВД Таджикистана получает жалобы от девушек об оскорблении чести и достоинства в связи с использованием из фотографий на порностраницах в социальной сети, сообщил РИА Новости пресс-секретарь правоохранительного ведомства Умарджон Эмомали.

"За последнее время мы получили десять жалоб от девушек, фотографии которых появились на порностраницах в социальной сети Instagram", — сказал он.

По его словам, в ходе проверки МВД выяснилось, что модераторы этих страниц зарегистрированы и находятся за рубежом.

Пресс-секретарь сообщил, что в жалобах указано, что неизвестные лица взяли фотографии девушек из Facebook, Instagram и "Одноклассников" и, разместив на страничке "Проститутки Таджикистана", оставили под ними оскорбительные комментарии.

"По словам обратившихся с жалобой девушек, их шантажируют — требуют денег за удаление фотографий", — сказал он.