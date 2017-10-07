Атамбаев обвинил Казахстан во вмешательстве во внутренние дела Киргизии

БИШКЕК, 7 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обвинил власти соседнего Казахстана во вмешательстве во внутренние дела республики, в частности в процесс выборов президента Киргизии, которые пройдут 15 октября.
В конце сентября между Киргизией и Казахстаном произошел дипломатический скандал после встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Бабановым. Бишкек обвинил Астану в попытке "повлиять на выбор народа" и вмешательстве во внутренние дела республики. Со своей стороны власти Казахстана отметили, что Назарбаев также ранее провел аналогичную двустороннюю встречу с Жээнбековым и во время этих встреч казахстанский лидер "не выступал в пользу поддержки какого-либо конкретного кандидата в президенты Кыргызской Республики".
Он отметил, что соседям Киргизии по региону не нравятся демократические преобразования в стране. "ВВП Алма-Аты в 5 раз больше чем ВВП всего Киргизстана. ВВП Казахстана больше ВВП Киргизстана в 8 раз. И валовый продукт Казахстана в доходах в 10 раз больше Киргизстана. Почему тогда пенсии Казахстана больше (киргизских — ред.) в полтора раза, а не в 10 раз, и тарифы выше в 5 раз? Потому что разворовывают богатство Казахстана", — заявил президент.
Глава Киргизии отметил, что до конца его президентского срока осталось всего полтора месяца. "Если наши соседи не очухаются, не опомнятся, я буду говорить по-другому. Я горжусь, что я подал пример справедливого, честного президента", — заявил он.