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Атамбаев обвинил Казахстан во вмешательстве во внутренние дела Киргизии

12:3907.10.2017
(обновлено: 12:41 07.10.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фотоПрезидент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БИШКЕК, 7 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обвинил власти соседнего Казахстана во вмешательстве во внутренние дела республики, в частности в процесс выборов президента Киргизии, которые пройдут 15 октября.

Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров. Архивное фото
© Фото : Правительство Кыргызской Республики
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Президентский срок Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. Одним из основных соперников кандидата от президентской Социал-демократической партии страны Сооронбая Жээнбекова, которого называют преемником Атамбаева, является экс-премьер страны Омурбек Бабанов.

В конце сентября между Киргизией и Казахстаном произошел дипломатический скандал после встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Бабановым. Бишкек обвинил Астану в попытке "повлиять на выбор народа" и вмешательстве во внутренние дела республики. Со своей стороны власти Казахстана отметили, что Назарбаев также ранее провел аналогичную двустороннюю встречу с Жээнбековым и во время этих встреч казахстанский лидер "не выступал в пользу поддержки какого-либо конкретного кандидата в президенты Кыргызской Республики".

Города мира. Бишкек. Архивное фото
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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"Я все равно проведу честные выборы. Я понимаю, почему так хотят нам навязать своего кандидата казахские власти. Они любят Бакиева (экс-президента Киргизии, свергнутого во время революции 2010 года — ред.). Бакиевы до сих пор проводят в Казахстане праздники", — завил Атамбаев в субботу во время церемонии вручения государственных наград республики.

Он отметил, что соседям Киргизии по региону не нравятся демократические преобразования в стране. "ВВП Алма-Аты в 5 раз больше чем ВВП всего Киргизстана. ВВП Казахстана больше ВВП Киргизстана в 8 раз. И валовый продукт Казахстана в доходах в 10 раз больше Киргизстана. Почему тогда пенсии Казахстана больше (киргизских — ред.) в полтора раза, а не в 10 раз, и тарифы выше в 5 раз? Потому что разворовывают богатство Казахстана", — заявил президент.

Премьер-министр Киргизской Республики Омурбек Бабанов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Он напомнил высказанные на встрече с Бабановым слова Назарбаева о том, что Киргизии нужен молодой президент. "Но самый старший кандидат (в президенты Киргизии — ред.) на 20 лет моложе Назарбаева. А я — на 16 лет. И кому нужен молодой президент, нам или Казахстану?" — заявил Атамбаев.

Глава Киргизии отметил, что до конца его президентского срока осталось всего полтора месяца. "Если наши соседи не очухаются, не опомнятся, я буду говорить по-другому. Я горжусь, что я подал пример справедливого, честного президента", — заявил он.

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