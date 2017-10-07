Из Парижа с любовью: в Европе появились граффити ко дню рождения Путина

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В европейских городах появились граффити с изображением Владимира Путина, рисунки приурочены к юбилею российского президента.
Так, парижский художник Skame Retors стилизовал свой рисунок под советский плакат Александра Родченко и сопроводил граффити надписью: "Пацифист, с днем рождения".
В Берлине российский лидер нарисован сидящим в кресле в окружении белых голубей, которые являются символами мира. Рядом художник поместил строчки из "Оды к радости" Шиллера — гимна Евросоюза.
В субботу Владимир Путин отмечает 65-летие. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент проведет день рождения за работой, так как запланировал на этот день большое количество телефонных разговоров.