Пушков прокомментировал сделку США и Саудовской Аравии по системе ПРО

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в Twitter продажу США Саудовской Аравии комплексов THAAD.

Ранее стало известно, что Госдеп одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии системы ПРО THAAD. Общая стоимость контракта, включая плату за сервисное обслуживание, поставку запчастей и оборудования составляет 15 миллиардов долларов. США обязуются поставить 44 пусковые установки с тягачами к ним, 360 ракет, 16 пунктов управления и семи радаров.

С точки зрения сенатора, подобную сделку можно объяснить рефлексом "собаки Павлова" со стороны Вашингтона в связи с продажей Турции российских С-400.

"Госдеп срочно одобрил поставку Эр-Риаду систем ПВО на 15 млрд. Испугались наших С-400, особ. после Турции. Рефлекс — как у собаки Павлова", — написал Пушков в своем Twitter.

Госдеп срочно одобрил поставку Эр-Риаду систем ПВО на 15 млрд. Испугались наших С-400, особ. после Турции. Рефлекс — как у собаки Павлова. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 октября 2017 г.

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Ранее Эр-Рияд договорился с Москвой о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400.