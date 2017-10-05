СМИ: Саудовская Аравия закупит российские зенитно-ракетные системы С-400

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия в ходе визита в Москву короля Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда договорилась с РФ о приобретении зенитных ракетных систем С-400, сообщают арабские телеканалы.

"Саудовская Аравия согласилась приобрести передовые системы С-400", — передает, в частности, Sky News Arabia , не раскрывая источник информации.

Посол России в Саудовской Аравии Олег Озеров ранее заявлял в интервью РИА Новости, что королевство заинтересовано в закупке российских С-400.

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Система С-400 "Триумф" была принята на вооружение российской армии в 2007 году.