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Полиция Копенгагена сообщила о новой находке по делу o подлодке Nautilus

21:5106.10.2017
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© AP Photo / Ritzau Foto/Jacob EhrbahnПолицейские обследуют подлодку Nautilus в порту Копенгагена. Архивное фотоПолицейские обследуют подлодку Nautilus в порту Копенгагена. Архивное фото
© AP Photo / Ritzau Foto/Jacob Ehrbahn

СТОКГОЛЬМ, 6 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция Копенгагена, расследующая дело о гибели шведской журналистки Ким Валль, в убийстве которой подозревается известный в Дании изобретатель и владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен, сообщила о новой находке, которая может помочь следствию.

Частная подлодка Nautilus в гавани Копенгагена. Архивное фото
© AFP 2017 / Scanpix Denmark/Anders Valdsted
Загадка Nautilus: создатель подлодки рассказал, как погибла журналистка
"Пресс-брифинг полиции состоится в субботу в 10.00 (11.00 мск) в связи с новой находкой, которая, возможно, имеет отношение к делу о подлодке", — написала полиция в своем аккаунте в Twitter.

Ким Валль, планировавшая написать статью о Мадсене, исчезла после плавания с изобретателем на построенной им подлодке Nautilus 10 августа вечером. Субмарину начали разыскивать на следующий день после того, как о не вернувшейся домой женщине сообщил ее друг. После нескольких часов поиска спасатели сообщили, что подлодку, наконец, нашли и установили контакт с Мадсеном. Однако позднее стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров и что ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты.

Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки, когда ей на голову упала тяжелая крышки люка весом в 70 кг, когда Валль стояла под ней. Ее тело обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей. Тело нашли без одежды, во время осмотра на торсе обнаружили следы от металлического предмета, который, как предполагается, использовался для того, чтобы препятствовать всплытию тела со дна моря.

Мадсен находится под арестом до конца октября, он подозревается в непристойном обращении с телом, в причастности к преднамеренному или непреднамеренному убийству журналистки. Сам Мадсен говорит, что произошедшее является несчастным случаем, который сильно его шокировал. Подозреваемый также признал нарушение закона "захоронением" журналистки в море. Однако он пока не смог пояснить, почему тело журналистки нашли расчлененным. Следователи пока не установили, как именно погибла журналистка.

Полицейские обследуют частную подлодку Nautilus в порту Копенгагена
© AP Photo / Ritzau Foto/Mogens Flindt
Датская полиция обследовала подлодку Nautilus при помощи сканера
На этой неделе стало известно, что, согласно окончательному отчету о вскрытии тела, руки, ноги и голова Валль были ампутированы пилой после ее смерти. Обнаружены также следы насилия на теле – многократные уколы острым предметом, появившиеся непосредственно перед смертью или сразу же после нее. Каких-либо подробностей о характере и размере уколов или ударов датские СМИ не пишут, сообщается лишь, что они имеются на груди и больше всего их на половых органах Ким – до 14 штук.

Кроме того, следователи после осмотра компьютера и жесткого диска, находившегося в мастерской Мадсена, нашли там видео с кадрами пыток и казни женщин. Полиция поясняет, что кадры сняты не владельцем Nautilus, а кем-то за рубежом. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза Мадсена и ее результаты ожидаются к концу года.

Сам изобретатель в каком-либо преступлении виновным себя не считает и продолжает настаивать на том, что журналистка погибла на борту подлодки из-за несчастного случая. Про обнаруженное видео с кадрами пыток женщин сам Мадсен сказал, что они не его и что доступ к компьютеру, который тоже принадлежит не ему, был у многих.

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