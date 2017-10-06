В МВД Эстонии заявили об установке радаров у границы с Россией

ТАЛЛИН, 6 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки выделят Эстонии 5 миллионов долларов на строительство радарных позиций вдоль реки Нарвы у границы с Россией для улучшения электронного мониторинга в рамках программы по обустройству восточной границы Эстонии, сообщила в пятницу пресс-служба МВД республики.

Оборудование радарных позиций включает в себя проектирование, строительство радарной мачты, установку радаров, камер слежения, электрических кабелей, подъездных дорог, телекоммуникационного решения, бесперебойного энергоснабжения, охранной системы.

Глава МВД Эстонии Андрес Анвельт приветствовал решение США.

"Обустройство восточной границы важно не только для Эстонии, но и для всего Европейского союза и НАТО, поэтому работы следует вести основательно и так, чтобы объекты служили нескольким поколениям. Очень приятно, что вклад в это вносят не только эстонские коллеги, но также и зарубежные партнеры", — сказал министр.

Эстония поставила перед собой цель создать самую современную в Европе государственную границу, которая бы охранялась техническими средствами на всем своем протяжении. Наличие такой охраны позволит в будущем сразу обнаруживать какие-либо действия поблизости к границе, а также обрабатывать все происходящие на границе инциденты в реальном времени. Запланированная стоимость строительства приграничной инфраструктуры – более 70 миллионов евро.