Порошенко разглядел на головах депутатов Рады кокошники

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в видеообращении раскритиковал депутатов Верховной рады, пытавшихся сорвать голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса. Видео опубликовано на его официальном сайте.

Порошенко отметил, что некоторые депутаты готовы по призыву "кто не скачет…" подпрыгивать "выше всех", а проголосовать за важный законопроект не могут, "как будто какая-то порча".

"У некоторых вообще из-под вышиванок выглядывают косоворотки, на головах торчат кокошники", — посетовал украинский лидер.

Он возмутился, что "люди, которые называют себя патриотами и даже украинскими националистами", не хотят проголосовать за то, чтобы "признать Россию агрессором".

Рада в пятницу приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, который закрепляет за Россией статус "агрессора", а также в целом одобрила документ о продлении на год действия закона об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий.

Принятие документа сопровождалось перепалками и потасовками. В четверг депутат Юрий Береза потребовал от своей коллеги Надежды Савченко "закрыть рот" из-за ее призыва не делать из ополченцев врагов народа. В тот же день во время обсуждения документа в парламенте нардепы заблокировали трибуну и устроили потасовку. В пятницу в зале заседаний вновь произошла драка, один из депутатов бросил дымовую шашку и заявил, что сжег бы Раду.