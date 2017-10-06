В Госдуме назвали актуальным присуждение Нобелевской премии мира ICAN

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. 6 октября 2017

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. 6 октября 2017

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает актуальным выбор лауреата Нобелевской премии мира, которым стала международная кампания по запрещению ядерного оружия ICAN.

Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN "за работу для привлечения внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия", в частности за усилия организации в продвижении Конвенции о полном запрете ядерного оружия, подписанной 122 странами мира в июне 2017 года.

"Выбор лауреата Нобелевской премии мира, которым стала международная кампания по запрещению ядерного оружия ICAN, считаю актуальным. На фоне того, что происходит вокруг ядерной программы КНДР и в отношении возможного выхода США из "ядерной сделки" с Ираном, обращение к теме сдерживания атомного противостояния, безусловно, своевременно", — сказал журналистам Слуцкий.

Он подчеркнул, что решение Нобелевского комитета необходимо уважать. "Есть уже комментарии ряда экспертов о сомнительном вкладе ICAN в процесс ядерного разоружения. Спорить с ними не буду. Но если Нобелевская премия мира хоть отчасти послужит разрядке в этой сфере, то ее можно только приветствовать", — добавил депутат.