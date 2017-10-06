Добровольная отставка Аграмунта: кризис в ПАСЕ продолжается

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Глава ПАСЕ Педро Аграмунт в пятницу подал в отставку, временно исполняющим обязанности председателя стал британец Роджер Гейл, однако вопрос о сроках выборов нового председателя Ассамблеи остается открытым, а кризис в Парламентской ассамблее Совета Европы далек от разрешения.

Отставка

В ходе октябрьской сессии, открывающейся в понедельник, должно было состояться официальное отстранение Аграмунта через голосование. Для проведения процедуры в июне ПАСЕ пошло на беспрецедентный шаг, изменив основной документ ассамблеи — регламент. Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста. Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии раскритиковали испанца за его мартовскую поездку в Сирию.

Однако днем в пятницу глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Ариев на своей странице в Facebook рассказал о том, что Аграмунт добровольно сложил с себя полномочия председателя. Чуть позже испанский парламентарий подтвердил эту информацию, сославшись на проблемы со здоровьем. ПАСЕ официально подтвердила факт отставки, сообщив, что и.о. председателя будет британец Роджер Гейл, исполнявший эти функции и ранее.

Реакция России

В ПАСЕ Новость об отставке назвали запоздалой. Так, лидер одной из шести политических групп ПАСЕ Тини Кокс, возглавляющий объединенных европейских левых, заявил РИА Новости, что, "если бы президент Аграмунт сделал бы то, что обещал, мы могли бы выбрать нового президента несколько месяцев назад". Парламентарий считает, что "безответственное поведение президента Аграмунта нанесло большой ущерб авторитету Ассамблеи". Он добавил, что "приветствует его отставку, это позволит не проводить его официальное смещение".

Российская сторона в работе ПАСЕ участия не принимает. С 2016 года она не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ — после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. На фоне кризиса с Ассамблеей в июне глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Вместе с тем, комментируя заявление об отставке Аграмунта, глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий назвал это решение верным. "Это правильный абсолютно шаг — чтобы не давать возможности записным русофобам и людям, у которых ничего общего с радетелями за будущее Европы, оттаптываться на его имени самым жесточайшим образом, как они, вероятно, запланировали в ходе предстоящей сессии ПАСЕ", — сказал он.

Глав международного комитета Совфеда Константин Косачев рассказал, что Аграмунт в письме руководящим органам ассамблеи ссылается на плохую управляемость и кризис, в который погрузилась ПАСЕ. Косачев указал, что выборы нового главы ПАСЕ без участия РФ ставят под вопрос их легитимность, как и все решения в рамках институтов Совета Европы, которые принимались без участия России.

Что дальше?

Отвечая в интервью РИА Новости на вопрос о том, когда могут пройти выборы нового председателя ПАСЕ, Тини Кокс указал, что, "если один или несколько кандидатов будут представлены не менее чем за 48 часов до открытия сессии, новый президент может быть избран на предстоящей сессии".

По данным РИА Новости, на сегодняшний день кандидатом на пост председателя является итальянец Микеле Николетти. На прошлой сессии его избрала своя политическая группа. Кокс отметил, что, "если кандидаты не будут представлены вовремя, сэр Роджер Гейл, старший вице-президент Ассамблеи, останется исполняющим обязанности президента до январской сессии".

В аппарате ПАСЕ РИА Новости пояснили, что, согласно регламенту, председатель Ассамблеи "остается на своем посту до открытия следующей очередной сессии". "Если должность президента становится вакантной или президент не может выполнять свои обязанности, старший вице-президент действует до избрания нового президента на следующей части сессии", — отметили там.

"Президент может быть переизбран один раз на следующий срок, последовательно или нет. Однако президент, избранный в ходе сессии на неполный срок, может быть переизбран на два дополнительных срока", — также пояснили в ПАСЕ.