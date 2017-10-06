МИД России прокомментировал закон "О гастрольной деятельности на Украине"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украина, которая не так давно приняла закон об осуждении тоталитарных режимов, сама постепенно превращается в полицейское государство, так в российском МИД прокомментировали внесение Верховной радой Украины изменений в закон "О гастрольной деятельности на Украине", ограничивающих возможность российских артистов гастролировать по стране.
В министерстве отметили, что "в некогда дружественной стране стало "доброй" традицией, не считаясь с интересами собственного народа, вести оголтелую борьбу со всем российским – язык, печатная продукция, телевидение, радио, пресса, интернет-сайты".
Как считают в ведомстве, "старательное культивирование образа врага в лице России в попытке прикрыть неспособность решать насущные проблемы страны, свидетельствует о неготовности украинского руководства заниматься своими прямыми обязанностями – работать на благо украинского народа".
Парламент Украины в четверг с третьей попытки принял закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают "угрозу национальной безопасности". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня следующего за днем его опубликования в официальной прессе.