МИД России прокомментировал закон "О гастрольной деятельности на Украине"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украина, которая не так давно приняла закон об осуждении тоталитарных режимов, сама постепенно превращается в полицейское государство, так в российском МИД прокомментировали внесение Верховной радой Украины изменений в закон "О гастрольной деятельности на Украине", ограничивающих возможность российских артистов гастролировать по стране.

"Украинские законотворцы, видимо, в очередном припадке паранойи сочли российских деятелей культуры "тайным оружием Москвы" и боятся, что их концерты и спектакли подорвут территориальную целостность Украины… Печально, что страна, которая не так давно с помпой приняла закон об осуждении тоталитарных режимов, сама постепенно превращается в полицейское государство. СБУ, инициируя все эти запреты и ограничения, фактически способствует введению в стране "железного занавеса", — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В министерстве отметили, что "в некогда дружественной стране стало "доброй" традицией, не считаясь с интересами собственного народа, вести оголтелую борьбу со всем российским – язык, печатная продукция, телевидение, радио, пресса, интернет-сайты".

"Теперь в этом ряду – артисты. Что дальше? Дойдет ли до того, что само слово "Россия" окажется под запретом?" — говорится в заявлении.

Как считают в ведомстве, "старательное культивирование образа врага в лице России в попытке прикрыть неспособность решать насущные проблемы страны, свидетельствует о неготовности украинского руководства заниматься своими прямыми обязанностями – работать на благо украинского народа".

Парламент Украины в четверг с третьей попытки принял закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают "угрозу национальной безопасности". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня следующего за днем его опубликования в официальной прессе.