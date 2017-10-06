"Мистер Убийство": фамилия казахстанца вызвала недоразумения за рубежом

АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Казахстанец обратился к министру внутренних дел республики с просьбой изменить транслитерацию русских фамилий латиницей, так как за рубежом у него часто возникают недоразумения из-за прочтения по-английски его фамилии "Хилл", сообщает Sputnik Казахстан.

Мужчина пояснил, что в документах латинскими буквами его фамилия пишется "Khill", и в англоязычных странах к нему обращаются "мистер Кил", что в переводе означает "мистер Убийство". Казахстанец пожаловался, что это его оскорбляет.

"Прошу пересмотреть правила транслитерации кириллических букв посредством латиницы и разрешить мне изменить написание моей фамилии в следующем виде: кириллица — Хилл, латиница — Hill", — говорится в обращении.

Казахстанец попросил министра принять во внимание международный стандарт ISO 9 system A, где кириллическая буква "х" меняется на латинскую "h".

Мужчина получил ответ: в МВД ему рекомендовали обратиться с письменным заявлением в центр обслуживания населения по месту жительства и переоформить паспорт с необходимой ему транскрипцией.

К 2025 году казахский язык вместо кириллицы будет использовать латиницу. В сентябре был представлен проект нового казахского алфавита: предполагается, что он будет состоять из 25 букв.

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