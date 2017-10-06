В СФ сомневаются в легитимности выборов главы ПАСЕ без участия России

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Выборы нового главы ПАСЕ без участия РФ ставят под вопрос их легитимность, как и все решения в рамках институтов Совета Европы, которые принимались без участия России, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Любые решения ПАСЕ, также как и других институтов Совета Европы, которые принимаются без участия России, ставят под вопрос их легитимность", — сказал Косачев.

Он подчеркнул, что это же относится и к выборам нового главы Парламентской ассамблеи, которые проходят без участия какой-либо национальной делегации, в частности, России.

В пятницу стало известно, что председатель ПАСЕ Педро Аграмунт уходит в отставку, по его словам, "ввиду личных причин". Представитель Аграмунта рассказал РИА Новости, что тот направил письмо, где объясняет причины — в первую очередь, это принятие "недемократических мер", которые "лишили смысла его мандат".