Представитель Госдепа высоко оценил чувство юмора позвонивших ему пранкеров

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер высоко оценил чувство юмора российских пранкеров, позвонивших ему от имени секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова.

Ранее пресс-служба секретаря СНБО сообщила, что российские пранкеры пытались связаться с Волкером от имени Турчинова, но были разоблачены.

"Действительно, такой звонок был, и я должен признать: у них прекрасное чувство юмора. Некоторые вопросы, которые они мне задали, то, как они мне их задавали — это было достойно восхищения", — заявил он в интервью "Газете.Ru".

По словам Волкера, этот розыгрыш показывает важность присутствия в стране живых, открытых и свободных СМИ.

В августе пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с гендиректором украинского предприятия "Южмаш" Сергеем Войтом от имени секретаря СНБО Украины. Из распечатки разговора, которая обнародована на сайте Вести.ru, следует, что в ходе беседы затрагивалась тема возможной поставки двигателей для ракет КНДР. Войт в разговоре допустил, что ракетные двигатели компании могли попасть в КНДР через территорию Китая.