Директор ICAN нелестно отозвалась о Трампе

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. 6 октября 2017

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. 6 октября 2017

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Исполнительный директор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин, завоевавшей Нобелевскую премию мира за 2017 год, нелестно высказалась о президенте США Дональда Трампа в социальных сетях.

"Дональд Трамп – идиот", — написала Фин в микроблоге Twitter в среду, никак далее не пояснив свое мнение.

Donald Trump is a moron. — Beatrice Fihn (@BeaFihn) 4 октября 2017 г.

Ранее Фин заявляла, что Дональд Трамп угрожает миру ядерной войной и отвергает дипломатические подходы. По ее словам, американский лидер планирует "разработать новые типы ядерных ракет".

Беатрис Фин занимает должность исполнительного директора ICAN с 2014 года. Ранее она представляла Международную женскую лигу за мир и свободу (WILPF) в Международном координационном совете ICAN.

ICAN — объединение, продвигающее идею выполнения Договора о запрещении ядерного оружия, принятого 7 июля 2017 года. Нобелевский комитет 6 октября присудил Кампании Нобелевскую премию мира.