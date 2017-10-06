Пентагон объяснил беспокойство по поводу покупки С-400 Эр-Риядом

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. США обеспокоены планами Саудовской Аравии по закупке зенитных ракетных комплексов С-400 у России в связи с оперативной несовместимостью этих систем с системами американского производства, заявили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
"Соединенные Штаты и Саудовская Аравия имеют прочные и значительные отношения в сфере торговли оборонной продукцией и продукцией военного назначения. У нас есть опасения по поводу закупки систем С-400, поскольку мы подчеркиваем важность поддержания оперативной совместимости с американскими и региональными системами при закупках любых крупных оборонных систем для обеспечения оперативной совместимости против общих угроз", — заявили в Пентагоне.
Ранее в этом году США и Саудовская Аравия договорились о закупке американского вооружения на сумму более 100 миллиардов долларов.