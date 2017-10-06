Пентагон объяснил беспокойство по поводу покупки С-400 Эр-Риядом

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. США обеспокоены планами Саудовской Аравии по закупке зенитных ракетных комплексов С-400 у России в связи с оперативной несовместимостью этих систем с системами американского производства, заявили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.

Саудовская Аравия в ходе визита в Москву короля Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда договорилась с РФ о приобретении зенитных ракетных систем С-400, сообщают арабские телеканалы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тематика ВТС действительно фигурировала на повестке дня российско-саудовских переговоров на высшем уровне, но предоставить больше деталей отказался.

"Соединенные Штаты и Саудовская Аравия имеют прочные и значительные отношения в сфере торговли оборонной продукцией и продукцией военного назначения. У нас есть опасения по поводу закупки систем С-400, поскольку мы подчеркиваем важность поддержания оперативной совместимости с американскими и региональными системами при закупках любых крупных оборонных систем для обеспечения оперативной совместимости против общих угроз", — заявили в Пентагоне.

Ранее в этом году США и Саудовская Аравия договорились о закупке американского вооружения на сумму более 100 миллиардов долларов.