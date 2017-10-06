Пушилин считает закон о Донбассе ущербным с точки зрения Минских соглашений

ДОНЕЦК, 6 окт — РИА Новости. Закон об особом статусе Донбасса, срок действия которого был продлен Киевом, является ущербным с точки зрения его соответствия Комплексу мер по урегулированию ситуации в регионе, заявил в пятницу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.

Парламент Украины в пятницу продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса. При этом указывается, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

"Как и прежде закон остаётся ущербным с точки зрения соответствия Комплексу мер, но Украина была вынуждена продлить действие данного закона об особом статусе, потому что на этом настояли Россия, Германия и США. Судьбу Украины вновь решают за неё", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.