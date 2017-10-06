Ассанж заявил, что ищет альтернативу Twitter

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заявил, что ищет альтернативу сервису микроблогов Twitter в связи с ограничениями свободы выражения мнения.

"Я ищу децентрализованную/шифрованную альтернативу Twitter. Свобода самовыражения в Twitter находится в неумолимом упадке. Она порабощена американской юрисдикцией и политикой США. Хотя это существенно лучше, чем Facebook, который находится на очень низком уровне", — написал он в своем микроблоге.

Ранее в пятницу Ассанж задал в Twitter вопрос, почему сервис подвергает цензуре все выкладываемые им изображения. Вместо них пользователи видят предупреждение о наличии медиафайлов "деликатного характера".

I am looking for a decentralized / cryptographic alternative to Twitter. Twitter's freedom of expression has been on an inexorable decline. It is enslaved to its US jurisdiction and politics. Although it is substantially better than Facebook that is a very low standard indeed. — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 6 октября 2017 г.

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