В сети появилось видео драки в Верховной раде

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Драка в Верховной раде, спровоцированная нардепом Юрием Левченко, попала на видео.

В ролике видно, как депутат пытается прорваться к президиуму, но его оттаскивают. Тогда он начинает бросать бутылки и другие предметы в сторону спикера парламента Андрея Парубия. Его коллеги-парламентарии пытаются его остановить.

По данным "Украинской правды", Левченко пытался сорвать голосование по законам о Донбассе.

Депутат Владимир Арьев написал у себя в Twitter о дымовой шашке, якобы брошенной нардепом Семеном Семенченко, но на видео этот момент не запечатлен.

Накануне украинские депутаты уже устраивали драку по аналогичному поводу. Вечером в четверг депутаты от партии "Самопомощь" и несколько внефракционных депутатов заблокировали президиум. Другие парламентарии пытались им помешать, что и привело к потасовке, в ходе которой, в частности, Надежда Савченко сломала микрофон секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову.