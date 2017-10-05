Савченко в Раде сломала микрофон Турчинову

Надежда Савченко во время брифинга на Софийской площади в Киеве

Надежда Савченко во время брифинга на Софийской площади в Киеве

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Надежда Савченко на заседании Рады сломала микрофон секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову, сообщает 112.ua.

Руководитель СНБО пытался призвать к порядку парламентариев, рассматривавших законопроект о реинтеграции Донбасса. До этого между представителями партий "Самопомощь" и "Народный фронт" завязалась потасовка, и заседание было сорвано.

Спикер Рады Андрей Парубий объявил о перерыве, однако нардепы продолжили блокировать трибуну. Турчинов обратился к ним и потребовал освободить президиум.

"Происходит попытка заблокировать решение Верховной Рады о признании России агрессором. Все, кто это делает, сознательно или не сознательно…" — успел сказать он. В этот момент к трибуне подбежала внефракционный депутат Надежда Савченко и сломала ему микрофон.