МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Возможный отказ президента США Дональда Трампа от ядерной сделки с Ираном не повлияет на выполнение Россией программы поставок вооружений Тегерану с 2020 года, в частности, боевых самолетов и вертолетов, военных кораблей и ракетных систем, заявил РИА Новости сенатор, экс-глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

В четверг газета Washington Post сообщила, что Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном.

"Есть решение СБ ООН, подтверждающее выполнение Тегераном всех обязательств по ядерной программе. Россия будет выполнять все ее обязательства перед Ираном, в том числе по программе поставок вооружений с 2020 года, они не снимаются", — заявил Озеров.

Он напомнил, что речь идет о снятии с 2020 года ограничений на поставки Ирану обычных вооружений, в том числе танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов и вертолетов, военных кораблей и ракетных систем.