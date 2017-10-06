Спикер сената Казахстана отметил развитие ЕАЭС вопреки трудностям

АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Евразийский экономический союз набирает обороты, несмотря на существующие трудности, уверен председатель сената (верхней палаты) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что "ЕАЭС состоялся и был создан благодаря инициативе президента, высказанной им в марте 1994 года в его знаменитой лекции в МГУ".
"Эта организация набирает свои обороты. Конечно, есть и трудности, но интеграция дело трудное, требуется компромисс, требуется очень большая квалифицированная работа", — сказал Токаев.