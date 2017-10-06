Спикер сената Казахстана отметил развитие ЕАЭС вопреки трудностям

АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Евразийский экономический союз набирает обороты, несмотря на существующие трудности, уверен председатель сената (верхней палаты) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан встроен в систему глобальных связей, в том числе посредством ЕАЭС. С геополитической точки зрения этот союз, безусловно, соответствует интересам Казахстана, мы его поддерживаем", — сказал Токаев в ходе международного форума выпускников МГИМО.

Он отметил, что "ЕАЭС состоялся и был создан благодаря инициативе президента, высказанной им в марте 1994 года в его знаменитой лекции в МГУ".

"Эта организация набирает свои обороты. Конечно, есть и трудности, но интеграция дело трудное, требуется компромисс, требуется очень большая квалифицированная работа", — сказал Токаев.