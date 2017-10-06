В Госдуме прокомментировали отказ США от сделки с Ираном

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Возможное аннулирование Вашингтоном ядерной сделки с Ираном демонстрирует, что в США решают таким образом внутринациональные задачи, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия").

Ранее в четверг газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном. По информации издания, президент США считает, что ядерная сделка "не отвечает национальным интересам США".

"(В США — ред.) идет системное решение своих внутринациональных задач", — прокомментировал возможное аннулирование сделки Шаманов.

"У нас свои есть задачи, которые мы успешно с Ираном решаем. Нам надо о них думать", — добавил депутат.

Парламентарий считает, что только по ситуации с данной ядерной сделкой сложно судить о прогнозах развития событий. "Поживе — увидим", — заключил Шаманов.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп говорил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.