Дельфины засмотрелись на белочек в американском океанариуме

МОСКВА, 06 окт — РИА Новости. Сотрудница океанариума Sea World во Флориде Эми Шумахер (Amy Schumacher) опубликовала в своем профиле Facebook кадры, где показана реакция дельфинов на визит двух белок.

© Фото : Online Journal of the Natural History Museum Rotterdam/ Henk Tanis Рыбаки из Голландии поймали дельфина с двумя головами

Как показано на видео, четыре дельфина с заметным интересом наблюдали за передвижениями одной из навестивших их белок, стараясь не упустить ее из виду. Позже к зрелищу присоединился еще один дельфин.

"Если вам нужно скрасить день экстраодинарной умильностью, взгляните, что произошло, когда к деткам пришли гости", — написала Шумахер в Facebook. Видео уже набрало более 1,4 миллиона просмотров.

Ранее австралийский фотограф запечатлела осьминога, путешествующего на спине дельфина.