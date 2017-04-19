В Австралии осьминог прокатился на дельфине

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Австралии фотограф запечатлела осьминога, путешествующего на спине дельфина, сообщает Metro.

Octopus rode a dolphin in a bid to escape being eaten https://t.co/sxKggNo9xL — Metro (@MetroUK) 19 апреля 2017 г.

Женщина сделала снимок во время прогулки по реке Хэйстингс. Она рассказала, что осьминог, скорее всего, пытался спастись от гибели. Дельфин же, по ее словам, выпрыгнул из воды, стараясь сбросить с себя моллюска и потом съесть его.

Австралийка отметила, что ей очень повезло сделать такой редкий кадр. "Такое не каждый день увидишь", — добавила она.