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В мире

Посольство РФ в Испании ответило на "вмешательство" в дела страны шуткой

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (379)
19:5605.10.2017
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© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкВсеобщая забастовка в поддержку референдума о независимости Каталонии в БарселонеВсеобщая забастовка в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МАДРИД, 5 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Посольство России в Испании в шутливой форме прокомментировано якобы имевшее место "вмешательство" РФ во внутренние дела Испании и кризис в Каталонии.

Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. 3 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин: в России переживают за Испанию из-за Каталонии
В мини-рассказе, опубликованном на сайте посольства, говорится о том, что к послу России в Испании якобы пришел Санчо Панса, знаменитый литературный герой, оруженосец всемирно известного Дон Кихота. В ходе их разговора Санчо Панса просит российского посла прокомментировать распространившиеся слухи о якобы имевшим место вмешательстве России во внутренние дела Испании, что дипломат "с удовольствие и сделал".

Санчо Панса спрашивает: "Ваша милость, газеты пишут о механизмах российского вмешательства в каталонский кризис…", на что посол отвечает: "Глупцы, дорогой Санчо. Ты, верно, еще не знаешь, но почти четыре века спустя в далекой стране под названием Россия родится писатель Михаил Булгаков, который напишет: "Никогда не читайте … газет перед обедом". Книжный персонаж уточняет у дипломата: "Так что же, Ваша милость, то, что там виднеется, вовсе не великаны, а ветряные мельницы?" Посол отвечает: "Ты прав, это настоящие ветряные мельницы. Дружба между Россией и Испанией длится уже почти 500 лет. Помни, мой дорогой Санчо, что настоящую дружбу никто не может испортить".

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Захарова ответила на заявление о "влиянии" России на референдум в Каталонии
В конце разговора Санчо Панса уточняет: "Значит, Ваша милость, не стоит верить слухам о руке России в Каталонии?", на что получает следующий ответ российского дипломата: "Не сердись, Санчо, и не огорчайся: мало ли что про тебя скажут, а то ведь этому конца не будет. Лишь бы у тебя совесть была чиста, там пусть себе говорят, что хотят, пытаться же привязать языки сплетникам – это все равно что загородить поле воротами".

Ранее испанская газета El País опубликовала два материала, в которых обвинила ряд российских СМИ, в том числе RT, Sputnik и РИА Новости, в необъективном освещении событий в Каталонии. Автор статьей считает, что "машина распространения фальшивых новостей, которую Россия использовала, чтобы ослабить Соединенные Штаты и Европейский союз, начала работать на полную мощность в Каталонии".

Посол Испании в РФ Игнасио Ибаньес в конце сентября заявил, что нет подтверждения информации о "русском следе" в поддержке сайтов, посвященных референдуму о независимости Каталонии. В свою очередь посол России в Испании Юрий Корчагин выразил мнение, что попытки обвинить российские СМИ в необъективном освещении ситуации вокруг Каталонии, а также найти в ней "руку Кремля", абсолютно не соответствуют действительности. По его словам, "все это представляет собой полную кашу, к которой "руке Москвы" даже противно прикасаться".

Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Марти Фрадера
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что ситуация с референдумом в Каталонии – это внутреннее дело Испании, и "мы не считаем возможным каким-то образом в это вмешиваться".

Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На некоторых участках проходило изъятие документов, случились столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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