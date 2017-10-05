МИД России выразил протест против осквернения памятника в Польше

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. МИД РФ выразил протест в связи с осквернением вандалами памятника советским воинам в Польше.

"Возмущены очередным актом вандализма в отношении памятника советским воинам-освободителям в Польше. В городе Стшегом (Нижнесилезское воеводство) к монументу в честь военнослужащих Красной армии, погибших в боях за освобождение этого города от нацистов, злоумышленники прикрепили таблицу с оскорбительной надписью. Ее содержание с упоминанием "советских оккупантов", "уничтожения польского народа", по существу, копирует псевдоисторические установки, которые сегодня усиленно насаждаются официальной Варшавой", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ считают, что культивируемое польскими властями представление о якобы равной ответственности гитлеровских агрессоров и СССР за развязывание Второй мировой войны не просто грубо искажает факты, но и поощряет вандалов, которые прикрывают свое невежество доморощенным "патриотизмом".

"Выражаем решительный протест против не прекращающегося в Польше наступления на наше военно-мемориальное наследие. Требуем навести в этой сфере порядок в соответствии с международно-правовыми обязательствами перед Россией, в конкретном случае – вернуть памятнику в Стшегоме надлежащий вид, найти хулиганов и привлечь их к ответственности", — отмечается в сообщении.

В Польше достаточно регулярно происходят осквернения памятников советским солдатам. Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания и предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

В МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий. При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных.