Саудовский король оценил перспективы мирной инициативы по Палестине

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Арабская мирная инициатива должна стать основой для создания справедливого мира на Ближнем Востоке, который бы обеспечил право Палестины на создание собственного государства со столицей в восточном Иерусалиме, заявил король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд.

"Мы подчеркиваем необходимость положить конец страданиям палестинского народа, выступаем за то, чтобы арабская мирная инициатива и решения международной законности стала основой достижения всеобъемлющего, справедливого и постоянного мира, который бы обеспечивал право палестинского народа на создание своего государства со столицей в восточном Иерусалиме", — сказал король Сальман на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе.

Мирная инициатива принята Лигой арабских государств в 2002 году, главным условием окончания ближневосточного конфликта в ней называется отступление Израиля с оккупированных территорий и признание Палестины.