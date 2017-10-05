Пентагон подтвердил информацию о гибели солдат США в Нигере

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Африканское командование вооруженных сил США подтвердило информацию о гибели трех американских военнослужащих в результате обстрела в Нигере.

Ранее СМИ сообщали, что трое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения в результате нападения в среду на юго-западе Нигера.

"Трое американских военнослужащих и еще один военный государства-партнера были убиты, когда США консультировали нигерийские силы безопасности и оказывали им поддержку во время контртеррористических операций на юго-западе Нигера", — говорится в релизе, опубликованном на сайте командования.

Нападение произошло примерно в 200 км к северу от столицы Нигера Ниамея. Кроме того, в ходе нападения ранения получили еще двое военнослужащих США, отмечает командование.

Ранее представитель Африканского командования вооруженных сил США сообщил РИА Новости, что совместный патруль США и Нигера попал под обстрел на юго-востоке африканской страны, детали инцидента выясняются.

В Африканском командовании пояснили, что "силы США находятся в Нигере для обеспечения безопасности вооруженных сил Нигера", в том числе, для поддержки в борьбе с "экстремистскими организациями в регионе".