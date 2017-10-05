Лидер "АдГ": независимая Каталония может вызвать "эффект домино" в Европе

АНДОРРА-ЛА-ВЕЛЬЯ (Андорра), 5 окт — РИА Новости. Возможное отделение Каталонии от Испании может пробудить стремление к независимости в других европейских странах, заявил РИА Новости председатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен.

"В долгосрочной перспективе в Европе может возникнуть эффект домино. Это зависит от того, будет ли вопрос преимуществ и недостатков пребывания объединенными в одну нацию (или Евросоюз в целом) доминировать в общественном мнении", — сказал Мойтен. Он отметил, что в краткосрочной перспективе не ожидает какого-либо влияния ситуации вокруг Каталонии на Германию или другую часть страны, включая Баварию.

Лидер "АдГ" выразил обеспокоенность в связи с последним развитием событий в Каталонии, подчеркнув, что действия Мадрида в день воскресного референдума были неприемлемыми.

"Как и многие другие люди, я обеспокоен текущей ситуацией в Каталонии. С моей точки зрения, меры Мадрида и правительства премьер-министра Мариано Рахоя неприемлемы. Это право народа Каталонии голосовать, как они и поступили, даже если они голосуют за большую автономию или даже независимость и отделение от Испании", — добавил Мойтен.

Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Женералитет (правительство) Каталонии заявил, что в ходе столкновений пострадали почти 900 участников голосования, большинство из них получили небольшие ушибы, синяки и царапины. МВД Испании заявило, что пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов. На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.