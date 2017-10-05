Трудности перевода: власти Таджикистана недовольны ошибками в Википедии

ДУШАНБЕ, 4 окт — РИА Новости. Государственный комитет по языку и терминологии Таджикистана остался недоволен редактированием статей в таджикском разделе Википедии.

Как сообщает Sputnik Таджикистан , в ведомстве пришли к выводу, что в этом сегменте крупнейшей интернет-энциклопедии нарушен закон "О государственном языке Республики Таджикистан" и постановление правительства № 458 о правилах таджикской орфографии.

"Комитет не устраивает многочисленные грамматические и орфографические ошибки в словах. Кроме того, это касается многочисленных нарушений правил пунктуации ", — пояснил заместитель председателя ведомства Саодатшо Матробиён.

При этом он отметил, что комитет не намерен никого привлекать к ответственности, а хочет, чтобы редакторы изменили оформление статей согласно закону. Хотя ранее в Комитете говорили, что ошибки и лишние запятые в статьях Википедии могут даже довести до суда, дескать авторы нарушают закон "О государственном языке Республики Таджикистан".

По мнению журналиста Умеда Джайхани, который является редактором нескольких статей Википедии, виноваты одновременно и несовершенство перевода, и, возможно, невнимание редакторов.

"Дело в том, что многие статьи переписываются или сканируются, и при загрузке текста не все буквы таджикского алфавита распознаются сканерами", — полагает эксперт.

Другой проблемой таджикской Википедии является то, что значительная часть опубликованных статей не оригинальные, а переводные тексты. И недостаточно качественный перевод неизбежно приводит к появлению новых ошибок.

В последнее время руководство Таджикистана уделяет большое внимание сохранению чистоты национального языка. В начале июля президент республики Эмомали Рахмон заявил, что именно язык, на котором говорят граждане страны, является главным показателем государственности.

"Его защита, соблюдение правил и предписаний, обогащение словарного запаса является задачей каждого из нас. Особенно произношение речи на литературном языке на мероприятиях, в общественных местах и неукоснительное соблюдение языковых норм является нашим долгом", — подчеркнул таджикский лидер.

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