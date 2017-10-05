В МИД называли выдворение корреспондента НТВ с Украины дискриминацией

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Москва считает решение Украины выдворить корреспондента телеканала НТВ Вячеслава Немышева проявлением дискриминационной политики Киева в отношении российских СМИ, заявляет МИД РФ.

Корреспондент НТВ Немышев был задержан в Киеве во время записи репортажа, в этот момент его блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания, сообщалось в среду на сайте телеканала. Согласно сообщению телеканала, позже выяснилось, что инициатор задержания может быть причастен к украинским националистическим организациям: такой вывод можно сделать, изучив его страницу в Facebook. Затем Служба безопасности Украины выдворила Немышева из страны.

"В очередной раз мировое сообщество стало свидетелем дискриминационной, по существу, репрессивной политики официального Киева в отношении российских СМИ. Сегодня ранним утром корреспондент телеканала "НТВ" Вячеслав Немышев после многочасовых допросов сначала полицией, а затем и спецслужбами, был выдворен с территории Украины "из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам". Ему также запрещен въезд в страну на три года", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что систематический характер грубых нарушений прав российских СМИ и усиливающиеся гонения на независимых местных журналистов, свидетельствуют о том, что объективная подача информации рассматривается Киевом в качестве реальной угрозы режиму.

"Постулируя движение к "европейским ценностям", на деле украинские власти выстраивают классическую тоталитарную конструкцию, где подавление инакомыслия – норма. Выполнение любого редакционного задания на Украине для российских работников СМИ стало приравниваться к командированию в зоны повышенной опасности, поскольку никаких гарантий их безопасности, комфортных и спокойных условий работы это государство предоставить не может. Более того, власти лишь способствуют усилению правового произвола в отношении наших журналистов, для которых откровенные провокации, немотивированные аресты и депортации, запреты на въезд стали обыденной частью их профессиональной деятельности на Украине", — отмечает МИД РФ.

"Вновь призываем специализированные международные структуры, в частности, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, дать принципиальную оценку нарушениям прав российских журналистов со стороны официального Киева. Хотелось бы, чтобы и "старые европейские демократии" не оставались в стороне от справедливой и необходимой критики действий своих младших партнеров", — подчеркивает российское министерство.