Макрон рассказал о возможном посредничестве между Ираком и Курдистаном

ПАРИЖ, 5 окт — РИА Новости. Париж готов выступить посредником в урегулировании конфликта между федеральным правительством Ирака и Иракским Курдистаном, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость региона проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

"Если правительство Ирака захочет, то Франция готова оказать посредничество между правительством в Багдаде и Иракским Курдистаном для поддержки инициативы ООН", — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.

МИД Ирака сообщил в пятницу, что ООН предложила свое посредничество в урегулировании ситуации с Курдистаном.

Парламент Ирака принял 27 сентября документ из 13 пунктов, среди прочего в очередной раз признающий референдум незаконным и наделяющий премьер-министра Ирака правом ввести войска в спорный нефтеносный район Киркук. Также Багдад приостановил международное авиасообщение с автономией с пятницы, а во вторник парламент Ирака проголосовал за приостановку всех финансовых операций с курдской автономией.