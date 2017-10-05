Стрелок из Лас-Вегаса целился в резервуары с авиатопливом, сообщили СМИ

Полиция на дороге, ведущей к отелю и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

Полиция на дороге, ведущей к отелю и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок, застреливший 58 человек из номера в гостинице Mandalay Bay, при стрельбе попасть по резервуарам с авиационным топливом, сообщает газета Las Vegas Review-Journal со ссылкой на источники.

Два топливных резервуара расположены примерно в 350 метрах от того места, где проходил музыкальный фестиваль, пишет издание. Неподалеку от них находятся несколько авиационных ангаров, принадлежащих известным компаниям.

По словам источников, Пэддок выбил в своем гостиничном номере два окна — одно из выходило на место концерта, другое — на топливные резервуары. Две пули попали в цель, одна из них пробила бак, однако взрыва или пожара не последовало.

Пробоины в резервуарах уже заделали. Агенты ФБР изучили линию огня.

Как рассказал один из источников, авиационное топливо трудновоспламеняемо, а резервуары, подобные тем, в которые целился Пэддок, оснащены специальными механизмами по предотвращению воспламенения.

Крупнейшее в истории США массовое убийство с применением огнестрельного оружия произошло вечером 1 октября на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Пэддок открыл огонь из своего номера на 32-м этаже гостиницы по 20-тысячной толпе, собравшейся на концерт кантри-музыки, а затем покончил с собой. При обыске в его номере полиция нашла 23 единицы огнестрельного оружия. Жертвами стрельбы стали 58 человек, более 500 получили ранения.