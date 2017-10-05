Трап для самолета саудовского короля привезли из Эр-Рияда, заявили в Кремле

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Трап-эскалатор, сломавшийся, когда король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд спускался по нему после приземления в Москве, был привезен саудовской стороной, управление делами президента РФ не использует подобные, рассказала РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

Ранее СМИ сообщили, что у короля Саудовской Аравии в Москве сломался трап-эскалатор , когда монарх спускался по нему.

"У нас на балансе таких трапов нет", — сказала Крылова, добавив, что данный трап был привезен саудовской стороной. По ее словам, технические специалисты, прибывшие в составе делегации, самостоятельно собирали телескопический трап, длина которого в сложенном виде составляет 15 метров.

Первый за всю историю двусторонних отношений визит саудовского монарха в Россию начался в среду. В четверг король Аль Сауд проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.