Во "Внуково" у самолета короля Саудовской Аравии сломался трап-эскалатор

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. У самолета короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, прибывшего в аэропорт "Внуково", внезапно остановился трап-эскалатор. Из-за этого монарху пришлось спускаться пешком. Видео происшествия опубликовано на странице RT в YouTube.

Как видно на кадрах, саудовский король начал спускаться по эскалатору, и когда он проехал некоторую часть пути, трап внезапно заклинило. Немного подождав, монарх решил спуститься пешком.

Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд впервые посещает Россию в должности короля Саудовской Аравии. В аэропорту монарха встретил почетный караул Преображенского полка и оркестр, а также российская делегация, в которую вошли вице-премьер Дмитрий Рогозин, замглавы МИД Михаил Богданов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Как ожидается, Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд пробудет в Москве до 7 октября.