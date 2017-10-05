Антитеррористический центр СНГ выявил местонахождение более 500 террористов

КРАСНОДАР, 5 окт — РИА Новости. Антитеррористический центр (АТЦ) стран СНГ в период с 2016-2017 выявил возможное местонахождение более 500 иностранных боевиков, разыскиваемых в странах содружества, заявил в интервью РИА Новости руководитель центра генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

"Самые существенные с количественной точки зрения результаты по нейтрализации иностранных боевиков-террористов дает систематически проводимая компетентными органами государств Содружества операция "Розыск". В результате обработки и анализа предоставленной Центром информации в период за 2016-2017 годы установлены возможные места нахождения более 500 лиц, разыскиваемых государствами СНГ за совершение преступлений террористического характера", — сказал он.