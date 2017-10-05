В ДНР заявили об обстреле Южно-Донбасского водовода со стороны силовиков

ДОНЕЦК 5 окт — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в среду вечером насосную станцию Южно-Донбасского водовода, на ее территорию попали четыре мины, сказал журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня в Донбассе.

"В среду, 4 октября, в 17.30 ВСУ открыли огонь из крупнокалиберного и стрелкового оружия по населенному пункту Васильевка Ясиноватского района, на территорию насосной станции упали четыре мины калибром 82 миллиметра. Огонь велся с Каменки. Работники укрылись в бомбоубежище. В результате обстрела повреждено остекление и фасад здания насосной станции первого подъема", — сказал представитель СЦКК.

Также в центре напомнили, что это не первый случай обстрела территории станции за последние несколько дней, призвали силовиков прекратить провокации в адрес ДНР.

"Третий день ВСУ обстреливает район насосной станции Южнодонбасского водовода, который в большей степени обеспечивает питьевой водой жителей подконтрольной Украине территории. Призываем украинскую сторону прекратить нагнетать обстановку на линии соприкосновения и провоцировать на ответный огонь ДНР, а СММ ОБСЕ публично осудить действия ВСУ", — сказал представитель СЦКК.