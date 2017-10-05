Алиев заявил о возможном проведении встречи с президентом Армении

БАКУ, 5 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсудит в субботу в Баку с сопредседателями Минской группы ОБСЕ возможную встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном по карабахскому урегулированию.
"…Я считаю, что переговорный формат должен быть возобновлен. Через несколько дней я встречусь с послами государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и мы обсудим дальнейшие переговоры, а также возможную встречу на уровне президентов", — приводит слова Алиева его пресс-служба.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.