Алиев заявил о возможном проведении встречи с президентом Армении

БАКУ, 5 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсудит в субботу в Баку с сопредседателями Минской группы ОБСЕ возможную встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном по карабахскому урегулированию.

Об этом Алиев заявил на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза в Баку. Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил на пресс-конференции, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят в пятницу Ереван, а субботу Баку.

"…Я считаю, что переговорный формат должен быть возобновлен. Через несколько дней я встречусь с послами государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и мы обсудим дальнейшие переговоры, а также возможную встречу на уровне президентов", — приводит слова Алиева его пресс-служба.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.