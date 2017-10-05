Губернатору Югры пока не поступало письмо от председателя СК

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 окт — РИА Новости. Письмо, в котором глава СК Александр Бастрыкин требует от губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой комплексного решения проблем пострадавших в ДТП, произошедшем в декабре прошлого года, пока не поступало в адрес руководителя региона, сообщили РИА Новости в правительстве Югры.

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск вечером 4 декабря столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, погибли 12 человек, 10 из них — дети. По сведениям местных властей, в автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Были госпитализированы 22 человека. В настоящее время идет судебное следствие, на скамье подсудимых — четыре человека.

Ранее Александр Бастрыкин провел личный прием родителей детей, погибших в аварии. После этого он написал письмо на имя губернатора Югры, в котором потребовал комплексного решения проблем пострадавших в ДТП.

"По состоянию на 4 октября писем губернатору Ханты-Мансийского автономного округа от председателя Следственного комитета РФ не поступало. При поступлении письма вопросы, изложенные в нем и в прилагаемых обращениях граждан, будут рассмотрены и разрешены в рамках правового поля и в пределах компетенций исполнительных органов власти", — прокомментировал собеседник агентства.

В правительстве Югры также подчеркнули, что исполнительные органы государственной власти не могут оказывать влияния на ход расследования и рассмотрения уголовных дел в судах. В свою очередь работа с семьями пострадавших и погибших в ДТП ведется в постоянном режиме.

"На протяжении всего периода детям, пострадавшим в ДТП, семьям погибших спортсменов оказывалась необходимая медицинская, психологическая помощь. Медицинская помощь оказана в полном объеме, в том числе высокотехнологичная. Плановые реабилитационные мероприятия будут продолжены и далее, на октябрь-ноябрь запланировано проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 11 детей", — добавили в правительстве Югры.

Кроме того, там уточнили, что семьи получили финансовые выплаты из средств бюджета автономного округа, из бюджета города Нефтеюганска, из средств благотворительного фонда "Созидание", отметив также, что дополнительные запросы о помощи поступают, "решение по каждому запросу принимается индивидуально".

По словам пострадавших и их родственников, которые ранее приводили в СК, в настоящее время в регионе отменены все официальные детские спортивные соревнования. Однако собеседник агентства подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.

"Спортивные мероприятия проводятся в штатном режиме, согласно единому календарному плану на год. Так, с 1 января по 1 октября в Югре проведены десять мероприятий всероссийского и международного уровней, в которых приняли участие почти 4 тысячи спортсменов разного возраста", — резюмировали в окружном правительстве.