Более 300 пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе выписаны из больниц

Скорбящие и сочувствующие на бульваре в Лас-Вегасе. Архивное фото

Скорбящие и сочувствующие на бульваре в Лас-Вегасе. Архивное фото

ЛАС-ВЕГАС, 5 окт — РИА Новости. Более 300 пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе выписаны из больниц, заявил журналистам на пресс-конференции шериф города Джозеф Ломбардо.

По его словам, 317 из 489 человек, доставленных в больницы, были выписаны на настоящий момент.

Он добавил, что Пэддок вел тайную жизнь, готовя нападение. "Нападение было тщательно спланировано", — сказал Ломбардо. "Он десятилетиями вел тайную жизнь, собирая оружие", — добавил он.

Ломбардо назвал Пэддока "опасным человеком с отклонениями". При этом шериф признал, что мотивы Пэддока могут остаться тайной навсегда

В ночь на понедельник местный житель Стивен Пэддок убил в Лас-Вегасе 58 человек, ранил более 500 и застрелился сам. Пэддок стрелял из автоматических винтовок с 32-го этажа гостиницы по двадцатитысячной толпе, собравшейся на концерт кантри-музыки. В номере после инцидента нашли 23 ствола, а общее количество единиц огнестрельного оружия, которое конфисковали в номере и доме подозреваемого, достигло 47. Этот инцидент стал крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия.