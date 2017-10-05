Facebook и Twitter будут участвовать в слушаниях в сенате США по "делу РФ"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Американские компании Facebook и Twitter согласились участвовать в слушаниях комитета по разведке сената США, касающихся расследования "вмешательства РФ" в президентские выборы 2016 года, сообщает газета Hill со ссылкой на заявления компании.

Ранее сообщалось, что сенатский комитет США по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы.

В среду компании заявили, что они сотрудничают с американскими законодателями в рамках проведения расследования. "Как мы отмечали в нашем блоге на прошлой неделе, мы участвуем в этих расследованиями по российскому вмешательству в выборы 2016 года", — цитирует издание заявление представителя Twitter. По его словам, компания "продолжит оказывать содействие расследованиям и делиться с общественностью деталями полученных выводов".

Как отмечает газета, ранее представители обеих компаний предоставили разведывательных комитетам сената и палаты представителей США информацию, якобы имеющую отношение к "вмешательству РФ" в выборы.

Соцсеть Facebook ранее утверждала, что в ходе президентской предвыборной кампании в США "российские" боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.