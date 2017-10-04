Глава фракции ЕП предостерег Каталонию от провозглашения независимости

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости, Александр Шишло. Глава фракции "Европейских социалистов и демократов", второй по численности политической группы Европарламента, Джанни Пителла предостерег в среду власти испанской Каталонии от одностороннего провозглашения независимости автономии.

Заседание парламента Каталонии, на котором может начаться процесс объявления независимости, состоится 9 октября; такое решение было принято на заседании президиума парламента в среду. Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

"Одностороннее провозглашение независимости будет являться еще одной провокацией и лишь подольет масла в огонь после бесполезного референдума в Каталонии", — сказал Пителла, выступая в Страсбурге на дебатах в Европарламенте по ситуации в Каталонии.

Трансляцию дебатов вела видеослужба Еврокомиссии.

По словам Пителлы, правительство Каталонии, которое поддерживает менее 50% населения автономии, несет ответственность за "вопиющее нарушение" правового государства и не в праве "принимать решения за весь народ".

При этом парламентарий заявил, что правительство Испании "могло действовать по-другому", имея в виду непропорциональное применение силы против участников референдума.