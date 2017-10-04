БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия уверена, что премьер-министр Испании Мариано Рахой разрешит проблему с Каталонией в рамках конституции и при соблюдении прав граждан, заявил первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс.
Он отметил, что ЕК "считает это внутренним делом Испании, которое должно рассматриваться в рамках конституционного порядка Испании".
"Поэтому ЕК призвала все стороны быстро перейти от противостояния к диалогу. Сила диалога, переговоров друг с другом даже тогда и особенно тогда, когда мы страстно не согласны друг с другом, представляет собой одну из основ нашего союза", — заявил первый зампред ЕК.
Он подчеркнул, что "сейчас время говорить (друг с другом), найти выход из тупика, работая в рамках конституционного порядка Испании".
Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Женералитет заявил, что в ходе столкновений пострадали почти 900 участников голосования, большинство из них получили лишь небольшие ушибы, синяки и царапины. МВД заявило, что пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов.
На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".