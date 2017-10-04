БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия уверена, что премьер-министр Испании Мариано Рахой разрешит проблему с Каталонией в рамках конституции и при соблюдении прав граждан, заявил первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс.

"(Председатель ЕК) Жан-Клод Юнкер находится в контакте с премьер-министром Мариано Рахоем, который, я уверен, обеспечит разрешение ситуации в духе диалога при полном соблюдении испанской конституции и основополагающих прав граждан", — сказал Тиммерманс, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Его выступление транслировали службы ЕК.

Он отметил, что ЕК "считает это внутренним делом Испании, которое должно рассматриваться в рамках конституционного порядка Испании".

"Поэтому ЕК призвала все стороны быстро перейти от противостояния к диалогу. Сила диалога, переговоров друг с другом даже тогда и особенно тогда, когда мы страстно не согласны друг с другом, представляет собой одну из основ нашего союза", — заявил первый зампред ЕК.

Он подчеркнул, что "сейчас время говорить (друг с другом), найти выход из тупика, работая в рамках конституционного порядка Испании".

При этом Тиммерманс заявил, что "реальные ответы могут исходить только от тех, кого это касается". По его словам, "напрямую это касается всех 46 миллионов европейцев, которые являются гражданами Испании". "Косвенно это касается всех европейцев, которые являются гражданами всех других стран-членов", — сказал он.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Женералитет заявил, что в ходе столкновений пострадали почти 900 участников голосования, большинство из них получили лишь небольшие ушибы, синяки и царапины. МВД заявило, что пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов.

На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".